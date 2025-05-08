TIR'dan koptu! Zincirleme kazaya neden oldu... İnanılmaz anlar kamerada

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Kaza, saat 15.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Hastaneler mevkisinde meydana geldi. Hareket halindeki TIR'ın tekerinden kopan lastik kaplaması, sol şeride düştü. Lastiğe çarpmamak için manevra yapan bir otomobil, yola paralel ilerleyerek araçların arasından geçip, güvenlik şeridine savruldu. Farklı şeritlerde ilerleyen 4 otomobil de lastik nedeniyle manevra yapınca birbirine çarptı. Araçlarda hasar oluşurken, şans eseri kimse yaralanmadı. Kaza, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)