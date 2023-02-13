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TIR'dan indirilirken, mahalleye dağılan 70 kaçak göçmen yakalandı

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#SAKARYA#Göçmen#Polis
TIRdan indirilirken, mahalleye dağılan 70 kaçak göçmen yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 11:18

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde TIR'dan indirildiği sırada, mahalleye dağılan Afganistan uyruklu 70 kaçak göçmen, mahalleli ve jandarma ekiplerince yakalandı.

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TEM yolu Akyazı geçişinde TIR'dan indirilen kişiler, dün akşam Balballı Mahallesi'ne geldi. Durumu jandarmaya bildiren mahalleli, gelen bazı kişileri yakalayıp, köy yaşam merkezine götürdü. Jandarmanın çalışmasıyla 70 kişi de yakalandı. Kaçak göçmen oldukları anlaşılan kişilerin, taksi ile kaçmak istedikleri, bölgeye taksi çağırdıkları belirlendi.

Kaçak göçmenlerin Afganistan uyruklu oldukları, Ağrı'dan İstanbul'a gitmek için kişi başına 500 dolara anlaşıkları, yurt dışına çıkış için de 2 bin dolar daha ödeyecekleri tespit edildi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne götürülecek.

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#SAKARYA#Göçmen#Polis

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