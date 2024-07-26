TIR'dan fırladı, 18 yaşındaki Rukiye'nin sonu oldu! Genç kız gözyaşları içinde toprağa verildi

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Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Ankara-Samsun yolunun Elmadağ mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden M.Ç. yönetimindeki TIR’ın tekeri yerinden çıkarak, yaklaşık 1 kilometre savruldu.

Teker, bakkaldan aldığı ekmekle evine giden Berra Eraslan’a, daha sonra da park halindeki minibüse çarptı. Berra Eraslan hayatını kaybederken, elindeki ekmekler ise çevreye dağıldı.

Berra Eraslan'ın, kazadan birkaç dakika önce bakkaldan ekmek alırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Berra Eraslan'ın bakkala girdiği, ekmek aldığı ve ödeme yaptıktan sonra tekrar çıktığı görüldü.

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Bakkaldan çıktıktan sonra yaklaşık 500 metre yürüyen Eraslan’a, evine gitmek için yoluna karşısına geçeceği sırada lastik çarptı.

DUVAKLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Berra Eraslan için Elmadağ ilçesinde İstasyon Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Eraslan’ın ailesi, yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Ayakta durmakta güçlük çektiği için sandalyede oturan anne Emine Eraslan, gözyaşlarına boğuldu. Berra'nın kardeşleri Bora ve Ömer ile diğer yakınlar ve arkadaşları, duvak konulan tabutun başında gözyaşı döktü. Berra Eraslan'ın cenazesi, öğle kılınan cenaze namazının ardından Yenimahalle Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Bu yıl liseyi bitiren Berra Eraslan'ın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdiği ve üniversite hayali kurduğu belirtildi.

"İÇ ORGANLARI HASAR GÖRMÜŞTÜ”

Kazayla ilgili konuşan esnaflardan Sait Özyürek, “Büyük bir gürültü duydum. Kalabalığı gördüm. Ne olduğuna bakmak istedim. Bir tırın, tekerleğinin koptuğunu ve savrularak bir kıza ve arabaya çarptığını öğrendim.

Yerde yatan kızın cesedini gördüm. Yerler kan içerisindeydi. İç organları hasar görmüştü. Bir süre sonra kızın ailesi geldi. Feryat etler. Vefat eden kız marketten ekmek almış ve eve dönüyormuş. Aldığı ekmeler yerdeydi. Çok üzgünüz” dedi.

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