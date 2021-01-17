MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTIR'daki yangın zincirleme kazaya neden oldu!
GeriGündem TIR'daki yangın zincirleme kazaya neden oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Melis KARAKUZULU / DHA
Haber Giriş: 17.01.2021 - 14:22 | Son Güncelleme:

TIR'daki yangın zincirleme kazaya neden oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TIR'daki yangın zincirleme kazaya neden oldu!
Abone Olgoogle-news

İzmir'in Buca ilçesinde, arka balatalarından yangın  çıkması nedeniyle  duran  TIR'a arkadan gelen kamyon ve hafif ticari aracın çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

Yanan TIR'a ilk müdahale yangın tüpleri ile yapılırken, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle alevler daha fazla büyümeden söndürüldü. Bornova'dan Buca yönüne giden 16 AHG 297 plakalı TIR' da, sağ arka tekerlerinde dün akşam saatlerinde balatalarının aşırı ısınması üzerine yangın çıktı. TIR şoförü aracını., otoyolun Buca sapağında sağ şeritte durdurdu. Yanan TIR'a arkadan gelen 35 HTN 49 plakalı başka bir kamyon çarptı. 35 TVR 65 plakalı ticari araçta duramayıp, kaza yapan kamyona arkadan çarptı. Şans eseri kazada ölen ve yaralanan olmazken, yanan kamyona ilk müdahale çevredekiler tarafından yangın tüpleriyle yapıldı. Durum bir yandan da itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri  tazyikli  su sıkarak TIR'ın sağ arka lastiklerinde yangını daha fazla büyümeden söndürdü.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle