TIR'daki yangın zincirleme kazaya neden oldu!

Yanan TIR'a ilk müdahale yangın tüpleri ile yapılırken, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle alevler daha fazla büyümeden söndürüldü. Bornova'dan Buca yönüne giden 16 AHG 297 plakalı TIR' da, sağ arka tekerlerinde dün akşam saatlerinde balatalarının aşırı ısınması üzerine yangın çıktı. TIR şoförü aracını., otoyolun Buca sapağında sağ şeritte durdurdu. Yanan TIR'a arkadan gelen 35 HTN 49 plakalı başka bir kamyon çarptı. 35 TVR 65 plakalı ticari araçta duramayıp, kaza yapan kamyona arkadan çarptı. Şans eseri kazada ölen ve yaralanan olmazken, yanan kamyona ilk müdahale çevredekiler tarafından yangın tüpleriyle yapıldı. Durum bir yandan da itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri tazyikli su sıkarak TIR'ın sağ arka lastiklerinde yangını daha fazla büyümeden söndürdü.