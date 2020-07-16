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Selda Hatun TAN/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 16.07.2020 - 13:39,Son Güncelleme:

TIR’da, sürücü yatağının altından 62 kilo esrar çıktı

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TIR’da, sürücü yatağının altından 62 kilo esrar çıktı
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KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, takibe alınarak durdurulan TIR’da yapılan aramada, sürücünün kullandığı yatağın altında 62 kilo esrar ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldığı TIR'ı TEM Otoyolu Körfez mevkisinde durdurdu. TIR’da narkotik köpeği 'Starks' ile arama yapıldı. TIR’ın çekicisinde yapılan aramada, sürücünün kullandığı yatağın altındaki bölümde 314 pakete gizlenmiş 62 kilo esrar ele geçirildi.

Polis, TIR sürücüsü Y.Y.’yi gözaltına alırken, soruşturma başlatıldı.

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