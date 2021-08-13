MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTIR'da meyve kasalarının arasından 85 düzensiz göçmen çıktı
GeriGündem TIR'da meyve kasalarının arasından 85 düzensiz göçmen çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ferhat EKİNCİ/ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 13.08.2021 - 11:52 | Son Güncelleme:

TIR'da meyve kasalarının arasından 85 düzensiz göçmen çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TIR'da meyve kasalarının arasından 85 düzensiz göçmen çıktı

Van'ın Gevaş ilçesinde durdurulan TIR'ın dorsesinde boş meyve kasalarının arasına gizlenmiş 85 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınır bölgesinden gelen 27 AIS 910 plakalı TIR'ı, Gevaş yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurdu. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada boş meyve kasalarının aralarına saklanmış 85 düzensiz göçmen yakalandı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin yasa dışı yolla ülkeye girdiği belirlendi. TIR şoförü Ö.Y. gözaltına aldı. 

TIRda meyve kasalarının arasından 85 düzensiz göçmen çıktı

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi