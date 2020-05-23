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DHA
Haber GiriÅŸ: 23.05.2020 - 19:56,Son GÃ¼ncelleme:

TIR'da çok miktarda esrar ele geçirildi: 2 gözaltÄ±

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TIR'da çok miktarda esrar ele geçirildi: 2 gözaltÄ±
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Kocaeli'de, TEM yolunda durdurulan TIR'da yapÄ±lan aramadaÂ 42 kilo esrar ele geÃ§irildi, 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â 

Ä°lÂ Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, uyuÅŸturucu madde ticareti yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± Ã¼zerine harekete geÃ§ti. Ã‡alÄ±ÅŸma baÅŸlatan polis ekipleri, yaptÄ±klarÄ± araÅŸtÄ±rmada uyuÅŸturucunun TIR'da yÃ¼lkÃ¼ olduÄŸunu belirledi.Â Polis,Â TEM yolunda takibe aldÄ±ÄŸÄ± TIR'Ä± kontrol noktasÄ±nda durdurarak arama yaptÄ±.Â Ã‡ekicinin Ã¼stÃ¼nde brandanÄ±n altÄ±na konulan paketlenmiÅŸ haldeÂ 42 kiloÂ esrarÂ ele geÃ§irildi.Â Polis,Â TIRÂ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼Â E.Ã‡. ve beraberindeki E.G.'yiÂ gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.Â

TIRda Ã§ok miktarda esrar ele geÃ§irildi: 2 gÃ¶zaltÄ±


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