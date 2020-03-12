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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2020 - 10:00,Son Güncelleme:/

TIR'da 92 bin uyuşturucu hap ve 1 kilo kokain ele geçirildi

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TIR'da 92 bin uyuşturucu hap ve 1 kilo kokain ele geçirildi
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ADANA'da polis, ihbar üzerine durdurduğu tırda yaptığı aramada 92 bin uyuşturucu hap ile 1 kilo kokain ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kente giriş yapan tırı Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı girişinde durdurdu. Araçta hassas burunlu dedektör köpek 'Oscar' ile yapılan aramada 92 bin uyuşturucu hap ve 1 kilo kokain ele geçirildi. Tır şoförü Ali Osman G. (48) gözaltına alındı. Ali Osman G., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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