TIR’da 77 kilo eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen ‘Şehit Barış Göl Operasyonu’ kapsamında, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaştı. Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan polis, durdurulan bir TIR’da, hassas burunlu narkotik köpekler ‘Uzi’ ve ‘Oscar’ ile arama yaptı. Uzi ve Oscar’ın, TIR’ın sürücü yatağı kısmına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, 150 paket halinde 77 kilogram eroin ele geçirildi. TIR şoförü M.A. (58) gözaltına alındı.