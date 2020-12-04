MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTIR’da 77 kilo eroin ele geçirildi
GeriGündem TIR’da 77 kilo eroin ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 04.12.2020 - 10:04 | Son Güncelleme:

TIR’da 77 kilo eroin ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TIR’da 77 kilo eroin ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

ADANA’da şüphe üzerine durdurulan TIR’da narkotik köpekler ‘Uzi’ ve ‘Oscar’ ile yapılan aramada 150 paket halinde 77 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen ‘Şehit Barış Göl Operasyonu’ kapsamında, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaştı. Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan polis, durdurulan bir TIR’da, hassas burunlu narkotik köpekler ‘Uzi’ ve ‘Oscar’ ile arama yaptı. Uzi ve Oscar’ın, TIR’ın sürücü yatağı kısmına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, 150 paket halinde 77 kilogram eroin ele geçirildi. TIR şoförü M.A. (58) gözaltına alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle