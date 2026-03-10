×
Kız çocuğuna tacizden tutuklandığı gün kızı doğdu

Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2026 13:48

Samsun'da 14 yaşındaki kız çocuğuna tır içerisinde cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 28 yaşındaki şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüphelinin adliyede bulunduğu sırada eşinin bir kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi.

Olay, ilkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde ikamet eden 14 yaşındaki E.B. adlı kız çocuğu, E.K.(28) adlı şahıs ile birlikte Samsun'da tır ile gezmek için Karabük'e gittiğini ve kendisine tırın içinde cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Kızın ailesinin şikayeti üzerine E.K. polis tarafından gözaltına alındı. Kızın yaşının 14 olduğunu bilmediğini, kendisine 20 yaşında olduğunu söylediğini ileri süren E.K. tır ile Karabük'e gezmeye gittiklerini ancak cinsel saldırıda bulunmadığını savundu.

İlyasköy Polis Merkezi ekiplerine teslim edilen E.K., ifadesinin alınmasının ardından bugün Samsun Adliyesinde adliyesine sevk edildi. E.K.'nin adliyeye sevk edildiği sıralarda eşinin hastanede ikinci kızlarını dünyaya getirdiği öğrenildi. E.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

