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Tıraşlı hırsız

#Hırsız#Traş#Otomobil
Tıraşlı hırsız

İstanbul'da park halindeki otomobillerin "Hayalet Ekran" diye tabir edilen parçalarını çalan hırsız, kaçtığı alışveriş merkezinin koridorunda saç ve sakalını keserek, polisten kaçmaya çalıştı.

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İstanbul Bayrampaşa’da hırsızlık suçundan sabıkalı M.N. önceki gün park halindeki bir otomobilin, ‘hayalet ekran’ olarak bilinen gösterge panelini çalmaya çalışırken otomobilin sahibine yakalandı. Otomobil sahibinden kaçan M.N. yakınlardaki bir AVM’ye girdi. Otomobil sahibi de peşindeydi. M.N., AVM’deki boş bir koridorda, yanındaki şarjlı tıraş makinesiyle saçını sakalını kesti. Eşkali tamamen değişince de elini kolunu sallayarak AVM’den çıktı.

KAMERAYA YAKALANDI

O sırada AVM’nin güvenlik kameraları M.N.’nin tıraşlı kamuflajını kaydetti. Polis görüntülerden yola çıkarak M.N.’nin yeni eşkalini belirledi ve dün gözaltına aldı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği’nde sorgulanan M.N.’nin 20 Eylül’de bir otomobil, 3 ve 20 Eylül’de ise iki otomobilin hayalet ekranlarını çaldığını tespit etti. M.N. polisteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. 

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#Hırsız#Traş#Otomobil

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