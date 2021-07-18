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Gündem
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS (DHA)
Haber Giriş: 18.07.2021 - 13:11 | Son Güncelleme:

Tıraş tartışması can aldı! Berberi öldürdü

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Tıraş tartışması can aldı! Berberi öldürdü

Kilis'te berberlik yapan Ali Osman Karabalık, tıraş nedeniyle tartıştığı müşterisi Yahya B. tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Odun Pazarı Caddesi'nde berber dükkanı işleten Ali Osman Karabalık, sabah saatlerinde gelen müşterisi Yahya B. ile tıraş nedeniyle tartıştı. Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan Yahya B., tüfekle geri dönerek Ali Osman Karabalık'a ateş etti. Yaralanan Karabıyık, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Yahya B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

 

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