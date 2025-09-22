×
TIR'a çarpan otomobildeki iki kardeş hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#TIR Kazası#Gaziantep#Otomobil Kazası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 12:43

Gaziantep'te park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki Abuzer (40) ve Zeynel Alagöz (42) kardeşler yaşamını yitirdi, ağabeyleri yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Atabek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Zeynel Alagöz yönetimindeki 27 AVH 167 plakalı otomobil yol kenarında park halinde bulunan TIR'a çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynel Alagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücünün kardeşi Abuzer Alagöz (40) ve ağabeyi Celal Alagöz (57) ise ilk müdahalelerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abuzer Alagöz de kurtarılamadı. 2 kardeşin cenazesi, memleketleri Adıyaman'a gönderildi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

