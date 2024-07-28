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TIR'a çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

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#Kaza#Trafik Kazası#Balıkesir
TIRa çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 12:06

Balıkesir’in Gönen ilçesinde, önünde seyir halinde olan TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 00.15 sıralarında Bandırma-Gönen kara yolu kırsal Tuzakçı Mahallesi’nde meydana geldi. Bandırma’dan Gönen istikametine seyir halinde olan Ercan Çakırcalı idaresindeki 10 CBZ 20 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde seyir halinde olan 47 AAS 710 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

TIRa çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

İhbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Ercan Çakırcalı ile Recep Çalışkan ve İdris Mandacı olay yerinde hayatını kaybetti, Neslihan D. ise yaralı olarak kaldırıldığı Gönen Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

TIRa çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

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TIR sürücüsünün ifadesine başvurulurken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

TIRa çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

BİRLİKTE YEMEĞE GİTMİŞLER

Balıkesir'in Gönen ilçesinde TIR'a çarpan otomobilde hayatını kaybeden Erkan Çakırcalı (25) ile Recep Çalışkan'ın (24) Paşaçiftlik Mahallesi'nde yaşadıkları, buradaki serada çalışırken İdris Mandacı (26) ile tanışıp, arkadaş oldukları öğrenildi. Çakırcalı'nın serada çalışmaya devam ettiği, Çalışkan'ın 5 ay önce geçirdiği iş kazasının ardından seradan ayrıldığı, İdris Mandacı’nın ise demir eritme fabrikasında çalıştığı belirtildi. Birlikte gittikleri yemek sonrası evlerine dönerken geçirdikleri kazada hayatını kaybeden ve bekar oldukları öğrenilen Erkan Çakırcalı ile Recep Çalışkan Paşaçiftlik Mahallesi'nde, İdris Mandacı da Küpçıktı Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak. Kazada yaralanan Neslihan D.'nin ise serada çalıştığı öğrenildi. 

TIRa çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

 

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#Kaza#Trafik Kazası#Balıkesir

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