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TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

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#TIR#Otomobil#Kaza
TIRa çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 06:39

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce refüje daha sonra da TIR’a çarptı. Otomobil, TIR’a çarptıktan sonra bir restoranın girişindeki kaldırıma daha sonra da bir direğe çarparak durabildi. Meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 01.30 sıralarında Denizli-Aydın Karayolu üzerinde bulunan Hal kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Furkan Y. hakimiyetindeki 09 AGP 612 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önce orta refüje ardından da aynı yöne gitmekte olan Ali Güden (55) yönetimindeki 20 GC 937 plakalı TIR’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki kaldırıma çıkarak bir restoranın giriş kapısına vurduktan sonra bir direğe çarparak durabildi.

TIRa çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobilde yaralanan Furkan Y., Özcan Y. (19) ve Tuna D. (18), sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Nazilli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kaza, otomobilin çarptığı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

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#TIR#Otomobil#Kaza

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