TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 21 yaşındaki genç sürücü öldü

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Kaza, gece saatlerinde Tokat-Turhal karayolu Ulaş Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Turhal istikametine seyir halinde olan Mustafa Oğuzhan (21) yönetimindeki 60 AFY 815 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen E. D. (50) idaresindeki 46 AJT 912 plakalı TIR’ın dorsesine arkadan çarptı.
ARABA HURDAYA DÖNDÜ
Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, ağır yaralanan sürücü ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
HAYATA VEDA ETTİ
Mustafa Oğuzhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.