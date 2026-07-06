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TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 21 yaşındaki genç sürücü öldü

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Oğuzhan#Tokat#Kaza
TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 21 yaşındaki genç sürücü öldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 09:10

Tokat-Turhal karayolunda TIR’ın dorsesine arkadan çarparak ağır yaralanan 21 yaşındaki otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Kaza, gece saatlerinde Tokat-Turhal karayolu Ulaş Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Turhal istikametine seyir halinde olan Mustafa Oğuzhan (21) yönetimindeki 60 AFY 815 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen E. D. (50) idaresindeki 46 AJT 912 plakalı TIR’ın dorsesine arkadan çarptı.

TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 21 yaşındaki genç sürücü öldü

ARABA HURDAYA DÖNDÜ

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Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, ağır yaralanan sürücü ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATA VEDA ETTİ

Mustafa Oğuzhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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