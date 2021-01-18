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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 18.01.2021 - 13:39 | Son Güncelleme:

TIR'a arkadan çarpan otobüsün muavini yaralandı

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TIR'a arkadan çarpan otobüsün muavini yaralandı
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KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsünün muavini yaralandı.

TIRa arkadan çarpan otobüsün muavini yaralandı
Kaza, öğle saatlerinde, D-130 Karayolu Çiftlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hatay'dan Bursa'ya giden Kadir G. yönetimindeki 64 LD 895 plakalı otobüs, aynı yöne giden Bayram A. yönetimindeki 34 SU 0299 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otobüs muavini Halil İbrahim As yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil ekibi, yaralanan Halil İbrahim As'ı Gölcük Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Halil İbrahim As'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yolcular başka bir araçla yoluna devam ederken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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