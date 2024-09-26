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Kaza, sabah saatlerinde Refahiye-Erzincan kara yolunun Kova kÃ¶yÃ¼ mekiinde meydana geldi. Ramazan Ceylanâ€™nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± 45 ALS 068 plakalÄ± hafif ticari araÃ§, yol kenarÄ±nda duran Yusuf TopÃ§ul idaresindeki 47 PU 521 plakalÄ± ve 47 KC 320 dorse plakalÄ± TIRâ€™a arkadan Ã§arptÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine kaza yerine polis, saÄŸlÄ±k, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. SaklÄ±k ekiplerinin kontrolÃ¼nde hafif ticari aracÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Ramazan Ceylan ile yanÄ±ndaki Semiha Ceylan'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi.

YaralÄ± Ahmet Enes Ceylan, Melike Ceylan ve Huri Elif Ceylan ise ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Melike Ceylan da tÃ¼m mÃ¼dahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Tedavi altÄ±ndaki 2 yaralÄ±nÄ±n da hayati tehlikesinin bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

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