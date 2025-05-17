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TIR sürücüsü arının sokması sonucu fenalaşıp şoka girdi! Yol kapandı, yüzlerce kişi yolda kaldı

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#BURSA#Tır#Arı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2025 11:18

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki TIR sürücüsü arının sokması sonucu şoka girdi. Kontrolden çıkan TIR makas atıp trafiği kapattı. İstanbul Bursa karayolu sürücünün hastaneye kaldırılması ve makas atan TIR'ın kaldırılmaması üzerine saatlerce kapalı kaldı, yüzlerce sürücü ve yolcu da yolda bekledi.

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Kaza dün akşam saatlerinde Orhangazi - Gemlik yolu Gedelek trafik ışıklarında meydana geldi. Yalova'dan Bursa yönüne seyir halinde bulunan 48 yaşındaki Bülent Ç. idaresindeki TIR yoldan çıkıp makas attı. Ekipler olay yerine geldiğinde sürücünün arı sokması sonucu şoka girip kaza yaptığını belirledi.

Hemen 112 ambulans ekibi istendi. Olay yerine gelen ambulans ekibi arının soktuğu şoktaki sürücüyü hastaneye kaldırdı. TIR makas attığı için yol kapandı. İstanbul Bursa yönüne giden sürücüler ise kaza ve yolun kapalı olması sebebiyle mahsur kaldı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ

Uzun araç kuyruğu ekiplerin çalışması ve aracın kaldırılmasıyla sona erdi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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#BURSA#Tır#Arı

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