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TIR şoförünün feci ölümü: Devrildikten sonra alev alan TIR'da hayatını kaybetti

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#Tokat#Kaza#Trafik Kazası
TIR şoförünün feci ölümü: Devrildikten sonra alev alan TIRda hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2023 15:41

Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrildikten sonra kupası yanan TIR'ın şoförü Mehmet Boğaz (59), hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaza, saat 12.30 sıralarında D-100 kara yolu Tepekışla köyü yakınlarında meydana geldi. Süt almak için Amasya'dan Erzincan'a giden Mehmet Boğaz yönetimindeki 58 AAD 279 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak karşı şeride geçip, devrildi.

TIR şoförünün feci ölümü: Devrildikten sonra alev alan TIRda hayatını kaybetti

Kaza sonrası TIR'ın kupa kısmı alev aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sevk edildi. Ekipler 30 dakika çalışma ile alevlere müdahale ederken, Boğaz hayatını kaybetti. Boğaz'ın cenazesi, Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TIR şoförünün feci ölümü: Devrildikten sonra alev alan TIRda hayatını kaybetti

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#Tokat#Kaza#Trafik Kazası

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