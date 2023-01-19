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TIR şoförünün boğazını sıkıp, tabancayla rastgele ateş açtı

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#Kocaeli#Dilovası#Tır
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 11:12

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM yolunda otomobil sürücüsü, tartıştığı TIR şoförü Onur Salt'ın boğazını sıkarak, tabancayla da havaya ateş açtı. Bu anlar, araç kamerasına yansıdı.

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Olay, 16 Ocak günü saat 02.30 sıralarında, TEM yolunun İstanbul yönü Dilovası geçişinde meydana geldi. Antalya'dan Almanya'ya giden meyve yüklü TIR'ın şoförü Onur Salt ile kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, 'yol verme' meselesinden tartıştı. Birbirinin önüne geçmeye çalışan ikili, daha sonra araçlarını emniyet şeridinde durdurdu.

Elinde tabanca olan otomobil sürücüsü, TIR şoförü Salt'ın boğazını sıkıp, tehdit ederek havaya doğru ateş açtı. İkili, bir süre daha tartıştı ardından otomobil sürücüsü, aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

Daha sonra İstanbul'a giden Onur Salt, kendisine saldıran sürücüden şikayetçi oldu.

Olay anı ise araç kamerasına yansıdı.

 

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#Kocaeli#Dilovası#Tır

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