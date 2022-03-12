TIR şoföründen haber alınamıyordu... Aracında ölü bulundu

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Düzce’de bulunan bir fabrikaya hammadde getiren Ersoy Hakyemez’den haber alamayan, Antalya’da yaşayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu. Hakyemez’in çalıştığı taşımacılık şirketi, GPS'ten 07 DEK 16 plakalı TIR’ın Düzce Konuralp mevkisinde bulunan fabrikanın park yerinde olduğunu belirledi.

Durum, Düzce Emniyet Müdürlüğü’ne bildirildi. Bu gece saatlerinde park yerine gelen polis ekipleri, TIR içerisinde Ersoy Hakyemez’in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Hakyemez’in vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadı. 2 çocuk babası Hakyemez’in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.