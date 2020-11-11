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Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 11.11.2020 - 11:13 | Son Güncelleme:

TIR şoförü, evinde intihar etti

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TIR şoförü, evinde intihar etti
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KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde TIR şoförü Cezmi K. (51), evinde kendisini iple tavana asarak, yaşamına son verdi.

Olay, gece saatlerinde, Körfez'e bağlı Yeni Yalı Mahallesi Selvili Sokak’taki evde meydana geldi. TIR şoförlüğü yapan, 3 çocuk babası Cezmi K., bilinmeyen nedenle herkes uyurken, kendisini iple tavana astı. Sabah uyanan ailesi, Cezmi K.’yi iple tavana asılı görünce sağlık ekibi çağırdı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Cezmi K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cezmi K.'nin cansız bedeni, morga götürüldü. 

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