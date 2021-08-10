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Gündem
Murat GÜRKAN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)-
Haber Giriş: 10.08.2021 - 17:45 | Son Güncelleme:

TIR şoförü direksiyon başında uyudu, yem bayisine daldı

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TIR şoförü direksiyon başında uyudu, yem bayisine daldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, şoförünün direksiyon başında uyuduğu ileri sürülen kum yüklü TIR, yem bayisine daldı. TIR şoförü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Aydın-Denizli karayolunda meydana geldi. Denizli'den Aydın yönüne giden Mehmet Sümberli (57) yönetimindeki 20 GD 559 plakalı kum yüklü TIR, iddiaya göre sürücüsü direksiyon başında uyuyunca kontrolden çıkıp yol kenarındaki yem bayisine daldı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan, olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Sümberli, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Bayideki kamyonet ve yem çuvalları zarar görürken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

TIR şoförü direksiyon başında uyudu, yem bayisine daldı

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