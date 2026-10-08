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TIR parkında facia: Yamaçtan kopan kayalar araçların üzerine düştü

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#Artvin#Heyelan#TIR Parkı Kazası
TIR parkında facia: Yamaçtan kopan kayalar araçların üzerine düştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 09:07

Artvin’in Hopa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki TIR parkında yamaçtan kopan kaya kütlelerinin araçların üzerine düşmesi sonucu heyelan meydana geldi. Olayda Kasım Topaloğlu isimli sürücü hayatını kaybetti.

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Olay, sabah saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Esenkıyı TIR Parkı'nda meydana geldi. Yamaçtan kopan irili ufaklı kaya parçaları, park halindeki araçların üzerine düştü.

TIR parkında facia: Yamaçtan kopan kayalar araçların üzerine düştü

Heyelan nedeniyle bir tanker yan yatarken, bazı araçlar ise kayaların altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TIR parkında facia: Yamaçtan kopan kayalar araçların üzerine düştü

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kayaların altında kalan Kasım Topaloğlu 'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, yeni bir heyelan riskine karşı TIR parkında güvenlik önlemi aldı.

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TIR parkında facia: Yamaçtan kopan kayalar araçların üzerine düştü

TIR parkında arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

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#Artvin#Heyelan#TIR Parkı Kazası

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