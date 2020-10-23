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KONYA (İHA)
Haber Giriş: 23.10.2020 - 12:47 | Son Güncelleme:

Tır pancar yüklü traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı

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Tır pancar yüklü traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde, mermer yüklü tırın şeker pancarı yüklü traktörün römorkuna arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Tır pancar yüklü traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı
Kaza, saat 07.00 sıralarında Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi Organize Sanayi karşısında meydana geldi. İddiaya göre, L.G. idaresindeki 01 FBC 53 plakalı tır aynı yöne gitmekte olan M.Ş. yönetimindeki 25 PA 765 plakalı şeker pancarı yüklü çift römork takılı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü L.G, tırda yolcu olarak bulunan S.K. ve traktör sürücüsü M.Ş. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası karayolu yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapanırken, dökülen mermer ve şeker pancarları karayolu ekipleri tarafından temizlenerek yol trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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