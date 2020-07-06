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Gündem
Ufuk AKTUĞ/BELEN (Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 06.07.2020 - 15:51,Son Güncelleme:

TIR, otomobile çarptı: 4 yaralı

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TIR, otomobile çarptı: 4 yaralı
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HATAY'ın Belen ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kıcı mevkiinde meydana geldi. Antakya yönüne giden, sürücüsünün ismi açıklanmayan 63 LL 0417 plakalı TIR, yol kenarındaki kantara girmek için manevra yaparken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 KIU 26 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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