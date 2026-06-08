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TIR, otomobile çarpıp devrildi: 6 yaralı

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#Düzce#Kaza#Jandarma
TIR, otomobile çarpıp devrildi: 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 00:53

Düzce'de Anadolu Otoyolu’nda lastiği patlayan TIR'ın kontrolden çıkarak önünde seyreden otomobile çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 20.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Gümüşova Sultaniye mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden N.B. idaresindeki 31 ACL 26 plakalı TIR, sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan TIR, önünde seyreden C.T. yönetimindeki 58 DG 168 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü C.T ve TIR şoförü N.B. ile araçlarda yolcu konumundaki E.T, F.M, N.K, İ.M., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Düzce#Kaza#Jandarma

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