TIR kondu: 1'i şoför 5 kişi yaralandı

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Remzi Bingöl ile gecekonduda bulunan İbrahim Tosun, Ayşe Tosun, Türkan Tosun ve Rafet Tosun yaralandı. Gecekondudan yara almadan kurtulan Ali Tosun yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Gürültüyle uyandım. Yatak odasında TIR’ın tekerlekleri vardı. Orayı komple aşağı indirmişti. Bizim aile üyeleri feryat figan ediyordu. Ben kapılar sıkıştığı için dışarı çıkamadım. Camdan dışarı çıktım. Abim öyle bir yerde sıkıştı ki 30 ton inşaat demiri var. Demirlerle duvarın arasında kalmıştı. Her yere haber verdik. Abimi çıkardılar, hastaneye kaldırdılar. TIR’ın çarptığı bölümde olsalardı hepimiz gitmiştik.”