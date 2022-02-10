TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 5 otomobile çarptı, ortalık savaş alanına döndü: 7 yaralı

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Kaza, saat 12.30 sıralarında Meşelik Mahallesi, Adabükü kavşağında meydana geldi. Ersan K.'nin kullandığı 48 AET 813 plakalı TIR, Bodrum-Milas yolunda kontrolden çıkıp sürücülerinin kırmızı ışık nedeniyle beklediği 5 otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobiller sürüklendi, TIR da refüje çıkarak durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Kazada otomobilde sıkışan 1 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralanan 7 kişi de ambulanslarla Bodrum ve Milas ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

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TIR'ın çarptığı 5 otomobilde hasar oluşan kaza nedeniyle Bodrum-Milas yolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oldu, trafik akışı da kontrollü sağlandı. Polis ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından kazaya karışan otomobillerin ve TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. TIR sürücüsü Ersan K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.