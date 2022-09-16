TIR kendiliğinden hareket etti, çevre yoluna düştü

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Kaza , geçen çarşamba günü saat 03.30 sıralarında İstanbul Çevre Yolu Fikirtepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Celal Ekşioğlu'nun(31) kullandığı 59 VG 526 plakalı TIR seyir halindeyken arıza yaptı. Sürücü TIR'ı yol kenarına çektikten sonra aşağıya inerek arızanın neden kaynaklandığını anlamaya çalıştı. Sürücü TIR'ın altına girerek sorunu tespit etmeye çalıştığı sırada çalışır haldeki hafriyat yüklü TIR kendiliğinden hareket etmeye başladı.

TIR'ın altındaki sürücü ayağından yaralanırken, hızlanana TIR 5 metre yükseklikten İstanbul Çevre Yolu'na düştü. Devrilen TIR'da yüklü olan hafriyat ise yola döküldü. Kaza nedeniyle İstanbul Çevre Yolu Edirne istikametinde trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin 8 saat süren çalışmaları sonucu kazaya karışan TIR kaldırıldı

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KAZA KAMERADA



Hafriyat yüklü TIR'ın park halindeyken hareket ettiği anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde park halindeki TIR'ın kendiliğinden hareket ettiği ve ,altındaki sürücünün ayağından yaralandığı görülüyor. Sürücüsü olmayan TIR çevre yoluna doğru uzaklaşıyor.