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TIR kendiliğinden hareket etti, çevre yoluna düştü

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#TIR#Kadıköy#Çevre Yolu
TIR kendiliğinden hareket etti, çevre yoluna düştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 10:15

Kadıköy'de sürücüsünün arıza nedeniyle yol kenarına park ettiği hafriyat yüklü TIR, kendiliğinden hareket ederek İstanbul Çevre Yolu'na düştü. Kazada TIR 'ın altına girerek arızayı tespit etmeye çalışan sürücü ayağından yaralanırken, o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza , geçen çarşamba günü saat 03.30 sıralarında İstanbul Çevre Yolu Fikirtepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre  Celal Ekşioğlu'nun(31) kullandığı 59 VG 526 plakalı TIR  seyir halindeyken arıza yaptı. Sürücü TIR'ı yol kenarına çektikten sonra aşağıya inerek arızanın neden kaynaklandığını anlamaya çalıştı. Sürücü TIR'ın  altına girerek  sorunu tespit etmeye çalıştığı sırada çalışır haldeki hafriyat yüklü TIR kendiliğinden hareket etmeye başladı.

TIR kendiliğinden hareket etti, çevre yoluna düştü

TIR'ın altındaki sürücü ayağından yaralanırken, hızlanana TIR 5 metre yükseklikten İstanbul Çevre Yolu'na düştü. Devrilen TIR'da yüklü olan hafriyat ise yola döküldü. Kaza nedeniyle İstanbul Çevre Yolu Edirne istikametinde trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin  8 saat süren çalışmaları sonucu kazaya karışan TIR  kaldırıldı

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KAZA KAMERADA

Hafriyat yüklü TIR'ın park halindeyken hareket ettiği  anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde park halindeki TIR'ın kendiliğinden hareket ettiği ve ,altındaki sürücünün ayağından yaralandığı görülüyor. Sürücüsü olmayan TIR çevre yoluna doğru uzaklaşıyor. 

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#TIR#Kadıköy#Çevre Yolu

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