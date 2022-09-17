Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

TIR kazasında ölen 4 kişilik aile, Kütahya’da toprağa verildi

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#TIR#Kütahya
TIR kazasında ölen 4 kişilik aile, Kütahya’da toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 17:34

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişi, memleketleri Kütahya’da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Haberin Devamı

Kaza, dün Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meydana geldi. Alper A.'nın (72) kullandığı TIR ile karşı yönden gelen Serdar Aköz (45) yönetimindeki 43 NN 283 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Serdar Aköz (45) ve eşi Özlem Aköz (41) ile birlikte çocukları Saime Aköz (22) ve Nevzat Orçun Aköz (16) hayatını kaybetti.

TIR kazasında ölen 4 kişilik aile, Kütahya’da toprağa verildi

Hastane morgundan yakınlarınca alınan aile fertlerinin cenazeleri, memleketleri Kütahya’ya getirildi. Akşemsettin Camisi’nde cenaze namazı kılınırken, ailenin yakınları, gözyaşı döktü.

Serdar- Özlem Aköz çifti ile çocukları Saime ve Nevzat Orçun Aköz, kılınan namaz sonrası Kütahya Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#TIR#Kütahya

BAKMADAN GEÇME!

Odana git, ağlaman bitince gel videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı | 1 SORU 6 UZMAN

'Odana git, ağlaman bitince gel' videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı? | 1 SORU 6 UZMAN

#Çocuk
Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor | 5 SORU 5 YANIT

Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor? | 5 SORU 5 YANIT

#Kral 3. Charles
Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne

Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne?

#Kraliçe 2. Elizabeth

BAKMADAN GEÇME!

Odana git, ağlaman bitince gel videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı | 1 SORU 6 UZMAN

'Odana git, ağlaman bitince gel' videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı? | 1 SORU 6 UZMAN

#Çocuk
Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor | 5 SORU 5 YANIT

Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor? | 5 SORU 5 YANIT

#Kral 3. Charles
Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne

Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne?

#Kraliçe 2. Elizabeth