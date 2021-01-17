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Gündem
İZMİT (Kocaeli) (DHA)
Haber Giriş: 17.01.2021 - 10:52 | Son Güncelleme:

TIR karlı yolda kaydı, TEM'de Ankara yönü kapandı

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TIR karlı yolda kaydı, TEM'de Ankara yönü kapandı
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Kocaeli'nde kar yağışı etkili olurken, TEM Otoyolu’nun İzmit geçişinde TIR’ın karla kaplı yolda kayması sonucu yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri TIR’ı yoldan çekmek için çalışma başlattı.

Kocaeli’nde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sabaha kadar devam etti. Sabah saatlerinde TEM Otoyolu İzmit geçişi Gültepe mevkiinde bir TIR’ın karla kaplı yolda kayması sonucu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. TIR’ın makaslaması nedeniyle araç hareket etmedi. Karayolları ekipleri bölgeye gelerek TIR’ın çekilmesi için çekici çağırdı. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle sürücüler ve araçta bulunanlar kar yağışı altında araçlarında bekledi. Yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

TIR karlı yolda kaydı, TEMde Ankara yönü kapandı

 

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