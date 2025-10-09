TIR, işçileri taşıyan minibüse çarptı: 9 yaralı!

Güncelleme Tarihi:
Nevşehir'in Avanos ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
B.B. yönetimindeki 31 AVS 214 plakalı TIR ile S.E. idaresindeki tarım işçilerinin bulunduğu 06 ENL 348 plakalı minibüs, Avanos-Kayseri kara yolunun Çökek kavşağı yakınlarında çarpıştı.
SÜRÜLER VE YOLCULAR YARALANDI!
Kazada sürücüler ile minibüsteki 7 kişi yaralandı.
Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralılar, ambulansla Nevşehir ve Ürgüp'teki hastanelere kaldırıldı.