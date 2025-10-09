×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TIR, işçileri taşıyan minibüse çarptı: 9 yaralı!

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Nevşehir#Avanos
TIR, işçileri taşıyan minibüse çarptı: 9 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 16:40

Nevşehir'in Avanos ilçesinde TIR ile içerisinde tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Kaza sonucu TIR ve minibüsün şoförü dahil toplamda 9 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

B.B. yönetimindeki 31 AVS 214 plakalı TIR ile S.E. idaresindeki tarım işçilerinin bulunduğu 06 ENL 348 plakalı minibüs, Avanos-Kayseri kara yolunun Çökek kavşağı yakınlarında çarpıştı.

SÜRÜLER VE YOLCULAR YARALANDI!

Kazada sürücüler ile minibüsteki 7 kişi yaralandı.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralılar, ambulansla Nevşehir ve Ürgüp'teki hastanelere kaldırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Nevşehir#Avanos

BAKMADAN GEÇME!