×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Giresun#Tirebolu
TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2025 13:01

Giresun’un Tirebolu ilçesinde TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada, 1 kişi ise hafif yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 01.30 sıralarında Tirebolu-Doğankent kara yolu Kovacık köyünde meydana geldi. Şerif Köz (71) kontrolündeki 55 SB 829 plakalı TIR, karşı yönden gelen Galip Demiral (35) idaresindeki 35 KOR 61 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobil sürücüsü Demiral ile araçtaki Dilara Elmas Yılmaz (29) ve Gülcan Demiral’ın (52) hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözden KaçmasınÇanakkalede 2 otomobil çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralıÇanakkale'de 2 otomobil çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralıHaberi görüntüle

TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Kazada yaşamını kaybedenlerin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp morguna götürülürken, hafif yaralanan TIR sürücüsü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Giresun#Tirebolu

BAKMADAN GEÇME!