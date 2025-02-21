TIR ile otomobil çarpıştı: Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti!

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Kaza, dün öğleden sonra Marmaraereğlisi- Çorlu karayolu üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Orhan Yıldız, yönetimindeki 34 K 2046 plakalı otomobile, kavşaktan dönüş yapacağı sırada N.Ç. yönetimindeki 39 SA 340 plakalı TIR çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil yaklaşık 40 metre sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Orhan Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde yaralanan Abdulkadir Çetinkaya ile Ebru Kızıltepe ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Abdulkadir Çetinkaya da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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