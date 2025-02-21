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TIR ile otomobil çarpıştı: Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti!

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#Trafik Kazası#Kaza#Tekirdağ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 14:00

Tekirdağ'ın Marmaraeğrelisi ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada Orhan Yıldız'ın (44), hayatını kaybetmesinin ardından ağır yaralanan Abdulkadir Çetinkaya da hastanede öldü.

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 Kaza, dün öğleden sonra Marmaraereğlisi- Çorlu karayolu üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Orhan Yıldız, yönetimindeki 34 K 2046 plakalı otomobile, kavşaktan dönüş yapacağı sırada N.Ç. yönetimindeki 39 SA 340 plakalı TIR çarptı.

TIR ile otomobil çarpıştı: Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Çarpmanın şiddetiyle otomobil yaklaşık 40 metre sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Orhan Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde yaralanan Abdulkadir Çetinkaya ile Ebru Kızıltepe ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Abdulkadir Çetinkaya da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. 

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TIR ile otomobil çarpıştı: Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Kaza#Tekirdağ

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