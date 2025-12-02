×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hatay'da feci olay: Anne ve 2 aylık bebeği yaşamını yitirdi

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Antakya#Motosiklet Kazası
Hatayda feci olay: Anne ve 2 aylık bebeği yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2025 13:46

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tırla çarpışan motosikletteki Suriye uyruklu anne ve 2 aylık bebeği hayatını kaybetti, baba ile 2 çocuğu yaralandı.

Haberin Devamı

Antakya-İskenderun kara yolunun Güzelburç mevkisinde T.B. idaresindeki 31 AKR 883 plakalı tır ile A.E'nin kullandığı 31 MD 1357 plakalı motosiklet çarpıştı. 

Hatayda feci olay: Anne ve 2 aylık bebeği yaşamını yitirdi

Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki Suriyeli karı koca ve 3 çocuğu yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Gözden KaçmasınZincirleme trafik kazasında 2 kardeş hayatını kaybettiZincirleme trafik kazasında 2 kardeş hayatını kaybettiHaberi görüntüle

Hatayda feci olay: Anne ve 2 aylık bebeği yaşamını yitirdi

Anne M.E. (24) ve 2 aylık bebeği A.E'nin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan baba A.E. ile çocukları R.E. ve Ş.E'yi Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 

Haberin Devamı

Tır sürücüsü T.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hatayda feci olay: Anne ve 2 aylık bebeği yaşamını yitirdi

Hatayda feci olay: Anne ve 2 aylık bebeği yaşamını yitirdi

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Antakya#Motosiklet Kazası

BAKMADAN GEÇME!