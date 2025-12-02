Hatay'da feci olay: Anne ve 2 aylık bebeği yaşamını yitirdi

Haberin Devamı

Antakya-İskenderun kara yolunun Güzelburç mevkisinde T.B. idaresindeki 31 AKR 883 plakalı tır ile A.E'nin kullandığı 31 MD 1357 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki Suriyeli karı koca ve 3 çocuğu yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gözden Kaçmasın Zincirleme trafik kazasında 2 kardeş hayatını kaybetti Haberi görüntüle

Anne M.E. (24) ve 2 aylık bebeği A.E'nin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan baba A.E. ile çocukları R.E. ve Ş.E'yi Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Haberin Devamı

Tır sürücüsü T.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.