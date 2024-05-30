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TIR ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi feci şekilde can verdi

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#Afyonkarahisar#Kamyon#Kaza
TIR ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi feci şekilde can verdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 09:46

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Emirdağ'ın Suvermez köyü kavşağında meydana geldi. C.H.Y.'nin (29) kullandığı 42 DFB plakalı TIR ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 EDD 03 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazanın şiddetiyle iki araç da şarampole devrilirken, çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Y.B. (31) ile Suriye uyruklu A.M. (52)müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Suriye uyruklu M.E.S. (26) ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde (AFSÜ) tedaviye alındı. Araçlar kurtarıcıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. TIR şoförü C.H.Y. ise gözaltına alındı.

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#Afyonkarahisar#Kamyon#Kaza

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