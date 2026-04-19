TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

#Trafik Kazası#TIR Kazası#Şanlıurfa
TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2026 12:50

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde TIR ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Halid Aydın (70) ile yanındaki Bekir Çıplak (92) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Adıyaman kara yolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Çelik'in (29) kullandığı 63 EU 063 plakalı TIR ile Halid Aydın'ın kullandığı 65 NZ 024 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Aydın ve yanındaki Bekir Çıplak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan TIR şoförü Çelik ise ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

#Trafik Kazası#TIR Kazası#Şanlıurfa

