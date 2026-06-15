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TIR ile duvar arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#TIR Kazası#Gebze
TIR ile duvar arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 16:02

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde manevra yapan TIR’ın kaldırımda yürüdüğü sırada bahçe duvarına sıkıştırdığı Berat Eker (16), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 10.30 sıralarında Tatlıkuyu Mahallesi 1319/2 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta manevra yapan Özcan Ç. yönetimindeki 41 AAJ 484 plakalı demir yüklü TIR, kaldırımda yürüyen Berat Eker'e çarptı.

TIR ile duvar arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti

TIR’ın dorsesi ile bahçe duvarı arasında sıkışan Eker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil ekibi tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Eker, kurtarılamadı. Berat Eker'in cenazesi Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

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TIR ile duvar arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti

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TIR şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TIR ile duvar arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#TIR Kazası#Gebze

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