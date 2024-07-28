TIR ile çarpışan otomobildeki aile yok oldu

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Çay ilçesi Akkonak köyü yakınlarında meydana gelen kazada M.Z. (39) idaresindeki 06 AVS 07 plakalı otomobil, H.Ç.'nin (40) kullandığı 34 KKZ 949 plakalı TIR'la çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, otomobil sürücüsü M.Z. ile eşi G.K.Z.'nin (33) hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin kızı L.Z. ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Ambulansla Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan L.Z. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. TIR şoförü H.Ç.'nin ise Bolvadin Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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