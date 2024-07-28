×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TIR ile çarpışan otomobildeki aile yok oldu

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Trafik Kazası#Afyonkarahisar
TIR ile çarpışan otomobildeki aile yok oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 17:59

Afyonkarahisar'da TIR ile çarpışan otomobilde sürücü, eşi ve 4 yaşındaki kızları hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Çay ilçesi Akkonak köyü yakınlarında meydana gelen kazada M.Z. (39) idaresindeki 06 AVS 07 plakalı otomobil, H.Ç.'nin (40) kullandığı 34 KKZ 949 plakalı TIR'la çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

TIR ile çarpışan otomobildeki aile yok oldu

Bölgeye gelen ekipler, otomobil sürücüsü M.Z. ile eşi G.K.Z.'nin (33) hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin kızı L.Z. ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Ambulansla Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan L.Z. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. TIR şoförü H.Ç.'nin ise Bolvadin Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasınİki kız kardeş, feci kazada hayatını kaybettiİki kız kardeş, feci kazada hayatını kaybettiHaberi görüntüle

TIR ile çarpışan otomobildeki aile yok oldu

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Trafik Kazası#Afyonkarahisar

BAKMADAN GEÇME!