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Gündem
AA
Haber Giriş: 21.03.2021 - 01:26 | Son Güncelleme:

TIR ile çarpışan otomobil hurdaya döndü!

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TIR ile çarpışan otomobil hurdaya döndü!

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

D-010 kara yolunda Akçakoca yönünde seyreden Suat Alkan (26) idaresindeki 54 HC 054 plakalı otomobil, Sapak mevkisinde önünde ilerleyen Erkan Kulak yönetimindeki 34 KM 5508 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü Alkan, bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Alkan, buradaki ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

TIR sürücüsü, polis merkezine götürüldü.

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