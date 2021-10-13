TIR dorsesine gizlenen 107 kilo eroini ‘Talisca’ buldu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde, TEM yolu Kocaeli geçişinde takibe aldığı 2 TIR’ı durdurdu. TIR’larda narkotik köpeği ‘Talisca’ ile arama yapıldı.
'Talisca’nın tepki vermesi üzerine TIR’ın dorsesinin çatı iskeletinde kullanılan metal profiller söküldü. Profillerin kesilmesi ile 477 paket halinde 107 kilo eroin ele geçirildi. Polis, 4 kişiyi ise gözaltına aldı. Ele geçirilen eroin dolu paketlerle şehit polis memuru Fethi Sekin'in adı yazıldı.
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