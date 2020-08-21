MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTIR dorsesinde yakalandılar... Hepsi sınır dışı edilecek
GeriGündem TIR dorsesinde yakalandılar... Hepsi sınır dışı edilecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Tayfur KARA - DHA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 09:37 | Son Güncelleme:

TIR dorsesinde yakalandılar... Hepsi sınır dışı edilecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Samsun'da polis ekiplerince bir TIR’ın dorsesinde yakalanan 173 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne’ye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Ağustos Salı günü şüphe üzerine durdurduğu 14 BD 759 plakalı TIR’da arama yaptı. Ekipler, TIR’ın dorsesini açtığında 173 kaçak göçmenle karşılaştı.

TIR dorsesinde yakalandılar... Hepsi sınır dışı edilecek

Konaklamaları için Atatürk Spor Salonu’na götürülen göçmenlerin bir kısmı, sevk sırasında kaçmaya çalıştı. Tamamı yakalanan göçmenler sağlık kontrolünün ardından spor salonunda misafir edildi.

TIR dorsesinde yakalandılar... Hepsi sınır dışı edilecek

Geniş güvenlik önlemleri altında otobüslere bindirilen göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye doğru yola çıktı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle