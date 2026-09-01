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Tır dorsesi altında yakalanan YouTuber Arif Kocabıyık adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Youtuber Arif Kocabıyık#Tır Dorsesi#Yurt Dışına Kaçış
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 10:26

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yasağı bulunmasına rağmen Bulgaristan'a giden tırın dorsesine gizlenerek kaçmaya çalışırken yakalanan YouTuber Arif Kocabıyık ve tır sürücüsü, gümrük muhafazasındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Gözaltı işlemleri tamamlanan zanlılar, Gümrük Muhafaza ekiplerince adliyeye getirildi. Gazetecilerin "Nereye kaçacaktın?" sorusuna Kocabıyık, "Anamur" diye yanıt verdi. Kocabıyık ve şoför M.A. sorgu için savcılığa götürüldü.

Tır dorsesi altında yakalanan YouTuber Arif Kocabıyık adliyeye sevk edildi

TIR DORSESİ ALTINDA YAKALANMIŞTI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreç kapsamında, dün Kapıkule Gümrük Sahası'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen 42 BHK 513 plakalı tırda arama ve kontrol yapılmış, gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünde, tırın dorsesinin altında gizlenen iki kişi tespit edilmişti.

Yakalanan kişilerin Arif Kocabıyık ile İran uyruklu S. P. S. olduğu belirlenmişti. Kamuoyunda YouTuber olarak tanınan Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince, Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlenmişti.

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Tır dorsesi altında yakalanan YouTuber Arif Kocabıyık adliyeye sevk edildi

Hakkındaki tedbirin devam ettiği belirlenen Kocabıyık'ın, Bulgaristan'a geçmek amacıyla tır dorsesinin altına gizlendiği değerlendirilmiş, olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatılmıştı. Kocabıyık ile tır sürücüsü M. A. gözaltına alınmıştı.

Yabancı uyruklu kişi ise İl Göç İdaresine teslim edilmişti.

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#Youtuber Arif Kocabıyık#Tır Dorsesi#Yurt Dışına Kaçış

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