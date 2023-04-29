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TIR devrildi, yolda uzun araç kuyrukları oluştu

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#Kocaeli#Başiskele#Trafik Kazası
TIR devrildi, yolda uzun araç kuyrukları oluştu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 14:03

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği TIR, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, D-130 Kara yolu İzmit istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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Kaza, saat 12.00 sıralarında D-130 Kara yolu İzmit istikameti Kullar Varyant Köprüsü yakınlarında meydana geldi. B.D.’nin kontrolünü yitirdiği TIR, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Yoldan geçen diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü B.D., yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne götürerek tedaviye aldı. Kaza nedeniyle 2 şeridi ulaşıma kapanan D-130 Kara yolu İzmit istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Yarım saatlik çalışma sonucu TIR’ın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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#Kocaeli#Başiskele#Trafik Kazası

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