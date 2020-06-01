MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTIR devrildi; taşınan 4 otomobil yola savruldu
GeriGündem TIR devrildi; taşınan 4 otomobil yola savruldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet İNAN-Derya EVREN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 01.06.2020 - 15:49,Son Güncelleme:

TIR devrildi; taşınan 4 otomobil yola savruldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TIR devrildi; taşınan 4 otomobil yola savruldu
Abone Olgoogle-news

BURSA'da, otobanda sürücüsünün seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, devrildi. Otomobil taşıyan TIR’daki 4 otomobil de yola savrulurken, sürücü Ş.Y. (47) ise yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir karayolunun Bursa çıkışında meydana geldi. Ş.Y.'nin kullandığı 24 BG 5627 plakalı, otomobil taşıyan TIR, sürücüsünün yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kaymaya başladı. Kontrolden çıkan TIR, kupa kısmından yan yattı. Kazada 4 otomobil yola savrulurken, sürücü Ş.Y. ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ş.Y.'yi Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, kaza alanında güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, yaklaşık 3 kilometre kuyruk oluştu.

Yola savrulan otomobiller ve TIR, olay yerine gelen vinçle kaldırılırken, yol yaklaşık 2 saatin ardından trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TIR devrildi; taşınan 4 otomobil yola savruldu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle