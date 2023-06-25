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TIR devrildi; sürücü ve 150 kurbanlık koyun öldü

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#Bitlis#Kaza#Trafik Kazası
TIR devrildi; sürücü ve 150 kurbanlık koyun öldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 12:54

Bitlis'in Buzlupınar mevkinde TIR'ın devrildiği kazada, sürücü hayatını kaybederken, taşınan 300 kurbanlık koyundan 150'si öldü.

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Kaza, saat 10.00 sıralarında Bitlis- Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Buzlupınar mevkinde meydana geldi. Bitlis'ten Diyarbakır yönüne giden 28 AAK 325 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına devrildi.

TIR devrildi; sürücü ve 150 kurbanlık koyun öldü

Kazada ismi açıklanmayan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, Kurban Bayramı için batı illerine götürülen 300 koyundan 150'si öldü. Kazanın ardından olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada kurtulan hayvanlar AFAD ekipleri tarafından dorse kesilerek kurtarılırken, hayatını kaybeden sürücü ise otopsi yapılmak üzere Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı. 

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TIR devrildi; sürücü ve 150 kurbanlık koyun öldü

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#Bitlis#Kaza#Trafik Kazası

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