TIR’da 9 bin 461 kaçak saat

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Ekipler, yurtdışından getirilerek İstanbul’a götürülen özel olarak hazırlanmış paketler içinde, piyasa değeri 200 bin lira olan çeşitli markalarda 9 bin 461 adet saat buldu.



Gümrük çıkışı bulunmadığı belirtilen kaçak saatlerle ilgili şoför F. M. gözaltına alındı.