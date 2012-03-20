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Gündem
Erhan GÖĞEM/DHA
Haber Giriş: 20.03.2012 - 00:00 | Son Güncelleme:

TIR’da 9 bin 461 kaçak saat

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TIR’da 9 bin 461 kaçak saat
refid:20161985 ilişkili resim dosyası
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Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale-Samsun ve Kayseri karayolunda yaptıkları kontroller sırasında F. M.’nin (40) kullandığı TIR’ı durdurarak arama yaptı.

Ekipler, yurtdışından getirilerek İstanbul’a götürülen özel olarak hazırlanmış paketler içinde, piyasa değeri 200 bin lira olan çeşitli markalarda 9 bin 461 adet saat buldu.

Gümrük çıkışı bulunmadığı belirtilen kaçak saatlerle ilgili şoför F. M. gözaltına alındı.

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