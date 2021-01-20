TIR aileyi yok etti! 5 ölü 2 yaralı

Karşı şeride geçen TIR, Gazi Rüzgar'ın kullandığı 01 AFA 008 plakalı otomobile çarptı. Metrelerce sürüklenen otomobil demir yığınına dönüşürken, TIR çarpışmanın etkisiyle takla attı.

Kazada otomobilde bulunan Emine ve Gazi Rüzgar ile çocukları Ali Rüzgar, Ayşe Rüzgar ve Meryem Rüzgar olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobilde bulunan Kerim Rüzgar ile TIR şoförü Şakir Sarı ise yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, karayolları ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından normale döndü.